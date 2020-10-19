Sanatta bu hafta

19 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

AÇIKHAVA’DA TİYATRO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Sahnede Bir Hayat” tiyatro gösterimleri kapsamında “1984 Büyük Gözaltı” bugün saat 20.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Artun Özsemerciyan, Celal Üster'in çevirdiği oyunda, Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Ebru Saçar, Hüseyin Demir, Hüseyin Uçurtma rol alıyor.

KEMAN VİRTÜÖZÜ VİKTORİA MULLOVA CRR’DE...

CRR’nin “Sanatçı Portreleri” kapsamında bugün saat 18.00 ve 20.00’de, yarın ise saat 18.00’de, iki ayrı konserle seyirci karşısına çıkacak. Mullova, şef Cem Mansur’un yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde 20’nci yüzyılın en güzel konçertolarından biri olarak nitelendirilen S. Prokofiev’in klasik keman konçertosunu seslendirecek. Sanatçı yarın ise oğlu caz basçısı, besteci ve aranjör Misha Mullov-Abbado ile birlikte konser verecek.

Viktoria Mullova ile Misha Mullov-Abbado, Bach ve Schumann gibi bestecilerin düzenlemelerini, çağdaş caz müziğini, orijinal müziği ve dünyanın dört bir yanından-Güney Amerika, Doğu Avrupa ve Ortadoğu’dan içeren bir program ile müzikseverlerle buluşacak.

SANAL FOTOĞRAF FESTİVALİ BAŞLADI

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi işbirliğinde BUFSAD’ın katkılarıyla “Uzak/Yakın” temasıyla hazırlanan “BursaFotoFest”, 16-24 Ekim tarihleri arasında sosyal medya üzerinden fotoğrafseverleri usta isimlerle buluşturuyor. Festivale, 62’si yurtdışından, 255”i yurtiçinden ve 101 tanesi de Bursa’dan olmak üzere toplam 418 sergi başvuru yaptı. Küratörlüğünü Kamil Fırat’ın yaptığı BursaFotoFest’te, 151 eser sergileniyor.