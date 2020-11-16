Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta
KARANTİNADA YAŞAM...
Eskişehir Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Tahta Pencere” cumartesi saat 20.00’de Sanat ve Kültür Sarayı’nda sahnelenecek. Mustafa Kılıkçı’nın kaleme aldığı “Tahta Pencere” adlı oyun, uzun zamandır karantinada yaşamaya mecbur kalan bir çiftin hüzünlü ve komik hikâyesini sahneye taşıyor. Oyunda Mete Ayhan’ın yönettiği iki kişilik oyunda, Özlem Boyacı ve Umut Bazlama rol alıyorlar
ÇELLİST BALTACIGİL İŞ SANAT’TA
Genç çellist Poyraz Baltacıgil, piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde İş Sanat’ta yarın saat 20.30’da bir resital verecek. Covid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konser, Johannes Brahms’tan, Charlie Chaplin’e uzanan zengin bir repertuvarla İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanacak. Konser sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.
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