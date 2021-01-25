Sanatta bu hafta

25 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

‘MİMAROĞLU’ BELGESELİ MUBI’DA...

Film platformu MUBI, ünlü elektronik müzik bestecisi İlhan Mimaroğlu ile hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu’nun hikâyesini anlatan belgeseli kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Serdar Kökçeoğlu’nun üstlendiği “MİMAROĞLU” isimli belgesel, 27 Ocak Çarşamba gününden itibaren MUBI’da izlenebilecek. Dünya prömiyerini önde gelen belgesel film festivallerinden 2020 Visions du Réel’in Burning Lights bölümünde yapan film, 1960’lı yıllarda Türkiye’den ABD’ye göç eden Mimaroğlu’nun hayatına odaklanıyor.

MİMAR, SANATÇI DERİNBOĞAZ GENÇLERLE BULUŞACAK

İstanbul Modern “Genç Salı” Çevrimiçi Eğitim Programı 18-25 yaş arası gençlerin katıldığı program, 26 Ocak’ta saat 16.00- 17.00’de mimar, sanatçı ve akademisyen Alper Derinboğaz’ı ağırlıyor. Söyleşi, Derinboğaz’ın mimari tasarım ve sanat eksenindeki üretimlerine odaklanıyor. Sanatçı, yakın dönemde gerçekleştirdiği müze projelerinden, yurtiçi ve yurtdışında sergilenen yapıtlarından örnekler eşliğinde, deneysel yaklaşıma verdiği önemi ve yeni araştırmaları teşvik eden bakış açısını paylaşıyor. Profesyonel gelişim için gençlere önerilerini aktarıyor ve sorularını yanıtlıyor.

ÇEVRİMİÇİ ‘YENİ METİN ATÖLYELERİ’

GalataPerform, dijital eğitim modeliyle gerçekleşecek Yeni Metin Atölyeleri 27 Ocak Çarşamba günü başlıyor. Oyun yazarı, yönetmen ve tasarımcı adayları; Oyun Yazarlığı, Oyun Yazarlığı Masası, Yönetmenlik ve Tiyatro Tekniği ve Işık Tasarımı atölyelerinde burslu olarak yer alabilmek için son gün olan bugün başvuruda bulunabilecekler. GalataPerform’un ana eğitmen kadrosunun yanında İspanya, Romanya, Norveç, İsveç, Fransa ve Türkiye’den oyun yazarları, yönetmenler ve eğitmenlerin katılımıyla, oyun yazarlığı, yönetmenlik ve tasarım alanlarında teori ve pratiğin harmanlandığı bir eğitim alacaklar. Eğitimler; Eğitim Seti, Çevrimiçi Dersler, Danışmanına Sor, Kamp ve Festival olarak beş aşamadan oluşuyor.

BEAL, CLOSE VE SHANKS’İN GERÇEKÇİ PORTRELERİ

ABD’de birçok müzeyi çatısı altında bulunduran Smithsonian Enstitüsü’ne bağlı National Portrait Gallery, “Visionary: The Cumming Family Collection” adlı sergi projesinin ilk kısmını sanatseverlerlerle buluşturdu. Sergi fikri, iş insanı ve koleksiyoner Ian Cumming ve eşi Annette Cumming’e ait olan dünyanın önemli liderlerinin portre fotoğraflarından ortaya çıktı. Çiftin 25 yıllık koleksiyonunda yer alan, cesaret ve kararlılıklarıyla ilham veren ulusal ve global figürler arasında yazar ve bilim insanları, aktivistler ve başkanları yer aldı. Serginin ilk kısmı sanatçı Robert McCurdy’nin, ikinci kısmı ise sanatçılar Jack Beal, Chuck Close ve Nelson Shanks’in gerçekçi portrelerini sanatseverlerle buluşturdu. Proje için Cumming ailesi fotoğrafları, ressam ve fotoğraf sanatçısı Robert McCurdy’ye verdi. Gerçekçi resimleriyle bilinen McCurdy fotoğrafları baz alarak resimleri yaptı. Sergiye https://npg.si.edu/exhibition/visionary-cumming-family-collection adresinden ulaşmak mümkün.