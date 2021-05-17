Sanatta bu hafta

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

İSTANBUL MODERN’DE ‘BAHAR NÖBETİ’

İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi programlarına Bahar Nöbeti ile devam ediyor. İzleyiciyle bulaşacak filmlerden bir seçki olarak hazırlanan Bahar Nöbeti, 18-30 Mayıs tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

Bahar Nöbeti Programı

- ŞARLATAN - 18-20 Mayıs

Yönetmen: Agnieszka Holland

Oyuncular: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj

Film, Jan Mikolášek isimli doğuştan kabiliyetli bir şifacının 1930’lar Çekoslovakyası’ndaki gerçek hayatından uyarlandı.

- ŞEYTAN YOKTUR, 2020 20-22 Mayıs

Yönetmen: Mohammad Rasoulof

Oyuncular: Baran Rasoulof, Zhila Shahi, Mohammad Seddighimehr

Mohammad Rasoulof’un filmi bugün dünyada en çok ölüm cezasının uygulandığı bir ülkede (filmin çekildiği 2019 yılında İran’da 225 kişinin ölüm cezası infaz edilmiş) bu sistemin son halkası olan görevlileri merkezine alan dört farklı bölümden oluşuyor. Kendisi de hayatı boyunca film çekmeye yasaklı olan yönetmen bu ceza sisteminin ahlaki boyutunu tartışmıyor, onun yerine sıradan insanların sıradan hayatlarına bakıyor.

JOHN CAGE’İN SANAT PRATİĞİ ÜZERİNE

Arter’in “Dinleyen Gözler İçin” başlıklı sergisinin küratörü Melih Fereli ile John Cage Vakfı Direktörü Laura Kuhn, çevrimiçi bir söyleşide bir araya geliyor.

20 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak çevrimiçi söyleşi, Arter’deki sergi etrafında Cage’in çok yönlü sanat pratiğine, kişisel yaşamına, ilişki ve işbirliklerine odaklanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

ESKİŞEHİR’DE FESTİVAL ZAMANI

Eskişehir Şehir Tiyatroları, 2020-2021 Tiyatro sezonunda Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’ni özel bir gösterime dönüştürerek dijital ortamda minik izleyicileri ile buluşma kararı aldı.

Şehir Tiyatroları bünyesinde bu güne kadar yapılan festivallere, dünyanın birçok farklı ülkesinden konuk olan oyunlar arasından yapılan özel bir seçki, 17-23 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ve Şehir Tiyatroları’nın sosyal medya hesapları üzerinden çocuklar için yayımlanacak.

Belçika, Bulgaristan, Danimarka, İtalya, İsviçre ve Türkiye’den grupların katılacağı çevrimiçi festival gösterimi 7 gün boyunca sürecek ve her gün saat 18.00’de yeni bir oyun online olarak yayımlanacak.

CEP TELEFONSUZ DURAMAYANLARA...

“Aleksandır Telefonu Kaldır” online gösterisi mayıs ayı boyunca Seyretix’te. Sahneyi, Metin Uca’nın Aleksander Graham Bell ile birlikte paylaştığı gösteri, cep telefonlarımızla bugün yaşadığımız durumu konu alıyor.

