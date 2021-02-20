Sancaktepe'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Sancatepe'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralanırken, İETT otobüsünün şoförü gözaltına alındı.
Sancatepe'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, İETT otobüsünün şoförü gözaltına alındı.
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