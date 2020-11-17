Şanlıurfa'da Çocuğu sokak ortasında yere vurarak döven Mahmut A. tutuklandı
Şanlıurfa'da iş yerine gelerek, harçlık istediği için sinirlendiği belirtilen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra sokakta kaldırıp, yere çarpan Mahmut A. tutuklandı.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde iddiaya göre iş yerleri ve yoldan geçen araçlardan harçlık almaya çalışan çocuklara sinirlenen Mahmut A. isimli şahıs, çocuklardan birini yakalayarak yolun ortasında dövmeye başladı.
Hırsını alamayan şahıs, çocuğu kaldırıp yere vurdu. Çocuğun vahşice darp edilmesi çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada gündem olan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Mahmut A. isimli şahsı gözaltına aldı. Mahmut A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahmut A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğa karşı darp" gerekçesiyle tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Meteoroloji'den kar uyarısı
- Fatih Portakal'dan Babacan'a gönderme
- İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Meteoroloji'den kar uyarısı
- Fatih Portakal'dan Babacan'a gönderme
- İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması