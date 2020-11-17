Şanlıurfa'da Çocuğu sokak ortasında yere vurarak döven Mahmut A. tutuklandı

Şanlıurfa'da iş yerine gelerek, harçlık istediği için sinirlendiği belirtilen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra sokakta kaldırıp, yere çarpan Mahmut A. tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 01:12
Şanlıurfa'da Çocuğu sokak ortasında yere vurarak döven Mahmut A. tutuklandı
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde iddiaya göre iş yerleri ve yoldan geçen araçlardan harçlık almaya çalışan çocuklara sinirlenen Mahmut A. isimli şahıs, çocuklardan birini yakalayarak yolun ortasında dövmeye başladı.

Hırsını alamayan şahıs, çocuğu kaldırıp yere vurdu. Çocuğun vahşice darp edilmesi çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Mahmut A. isimli şahsı gözaltına aldı. Mahmut A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahmut A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğa karşı darp" gerekçesiyle tutuklandı.


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