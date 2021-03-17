Şanlıurfa'da kaymakama kendini "Cumhurbaşkanı başdanışmanı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a kendini "Cumhurbaşkanı başdanışmanı" olarak tanıtan şüpheli, gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı kararıyla atanan kayyım tarafından yönetilen Suruç Belediyesine gelen 52 yaşındaki F.Y, burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş ile görüşmek istediğini iletti.
Aktaş ile görüşen şüpheli F.Y. kendisini "Cumhurbaşkanı başdanışmanı" olarak tanıtıp, ilçenin sorun ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlayacağını belirtti.
Görüşmenin ardından F.Y. binadan ayrılırken, bu kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen Aktaş, durumu araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda yalan söylediği ortaya çıkan F.Y, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
F.Y'nin Suruç Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.
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