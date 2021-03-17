Şanlıurfa'da kaymakama kendini "Cumhurbaşkanı başdanışmanı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

17 Mart 2021 Çarşamba, 15:49

İçişleri Bakanlığı kararıyla atanan kayyım tarafından yönetilen Suruç Belediyesine gelen 52 yaşındaki F.Y, burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş ile görüşmek istediğini iletti.

Aktaş ile görüşen şüpheli F.Y. kendisini "Cumhurbaşkanı başdanışmanı" olarak tanıtıp, ilçenin sorun ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlayacağını belirtti.



Görüşmenin ardından F.Y. binadan ayrılırken, bu kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen Aktaş, durumu araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda yalan söylediği ortaya çıkan F.Y, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

F.Y'nin Suruç Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.