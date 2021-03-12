Sanofi ve Translate Bio'nun Covid-19 aşısı denemeleri başlıyor

12 Mart 2021 Cuma, 11:28

GlaxoSmithKline ve Merck firmalarının ardından geçen yılın en büyük üçüncü aşı üreticisi olan Fransız ilaç devi Sanofi, koronavirüs aşısı kulvarında geri kaldığı yarışta rakipleriyle arayı kapatmaya çalışıyor.

Sanofi, ABD merkezli Translate Bio firmasıyla geliştirdiği koronavirüs aşısının insanlar üstünde denenmeye başlanacağını duyurdu. Sanofi'nin üzerinde çalıştığı ikinci koronavirüs aşısı olan ve mRNA (mesajı RNA) teknolojisi kullanılan bu aşının insan denemelerine 13 bölgeden 415 kişi katılacak. Katılımcılara ya tek doz ya da 21 gün arayla iki doz aşı yapılacak. Doz sayısını üçe çıkarmak da görüşülen konular arasında.

Birinci ve ikinci faza ait ilk sonuçların yılın üçüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

Pfizer- BioNTech ve Moderna'nın halihazırda kullanımda olan aşıları da mRNA teknolojisine dayalı.

Sanofi, İngiltere merkezli GSK ile de mevsimsel grip aşılarından biri ile aynı rekombinant protein bazlı üretim teknolojisini kullanan bir diğer koronavirüs aşısı üstünde çalışıyor ama söz konusu aşı, çalışmalar planlanan takvimin çok gerisinde kaldığı için ikinci plana itilmiş durumda.

Kaynak: Sputnik