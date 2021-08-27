Sarıyer’de kaçak midye avcılarına baskın: “11 bin 885 TL para cezası
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer sahil şeridinde kaçak midye avcılığına yönelik denetim yaptı. Denetimde,1 ruhsatlı tekneye ve 3 şahsa toplam 11 bin 885 TL cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen 1 ton midye ise denize bırakıldı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Sarıyer Belediye Başkanlığı Zabıta Ekipleri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bot ve toplam 23 personel ile Sarıyer sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı.
Dün saat 07.00’da baskın tarzında yapılan denetimde 1 ruhsatlı tekneye ve 3 şahsa toplam 11 bin 885 TL cezai işlem uygulandı. Denetim esnasında 1 araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlarına el konuldu. El konulan kompresör ve ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi. Denetim esnasında el konulan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton civarında midye canlı oldukları için doğal yaşama alanı olan denize iade edildi.
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