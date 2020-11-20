Sarkisyan kararnameyi imzaladı: Ermenistan’da 3 bakan görevinden alındı

Ermenistan’da Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan 3 bakanı görevden alan kararnameyi imzaladı.

AA
20 Kasım 2020 Cuma, 16:04
Sarkisyan kararnameyi imzaladı: Ermenistan’da 3 bakan görevinden alındı
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan bir kararnameye göre, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevden alınırken, yerine Vagarşak Harutyunyan atandı. Kararnameyle, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı.

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başlamış, muhalefet partileri Paşinyan’a istifa çağrısında bulunmuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da 4 gün önce görevinden istifa etmişti.


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