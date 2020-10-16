Sarkozy, “suç örgütü kurmakla” suçlanıyor
Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suç örgütü kurmakla suçlanıyor.
Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yeni bir suçlama ile karşı karşıya. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına Libya’dan illegal finansman sağlamakla suçlanan Sarkozy, bu kez suç örgütü kurmak suçlaması ile karşı karşıya. Yolsuzluk, yasa dışı finansman sağlamak suçlamalarının yanı sıra Sarkozy’e bu kez de suç örgütü kurmak suçlaması yöneltilecek. Hakkındaki son iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarkozy, hakkındaki iddiaları reddederek suçlamalar karşısında şaşkına döndüğünü dile getirdi.
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