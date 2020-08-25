Şehit ailesinden 30 bin lira isteyen personel hakkında inceleme

25 Ağustos 2020 Salı, 16:23

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görevli bir personel şehit annesinin mezarı için aileden 30 bin lira istedi. Olayın duyulması üzerine Belediye yetkilileri harekete geçti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Gültekin, personelin dikkatsizliği sonucu böyle bir olayın gerçekleştiğini duyurarak, “Personelin sorumsuzluğu nedeniyle bu durumun yaşandığı belirlenmiştir. Vefat eden şehit annemizin ailesine, ödenen ücretin özür dilenerek iade edilme işlemi yine ivedilikle tamamlanmıştır. Sorumlu olan personel hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Şehit ailemiz ise yazılanların hiçbirinin kendileriyle ilgisi olmadığını bildirmiştir” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Gültekin, olayı çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak,şu ifadeleri kullandı:

“Şehit ailemizle bu aksaklığı ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmuşken, milletimizin ortak ve hassas değeri olan bir konudan bile ısrarla politik çıkarım yapmak isteyen çevrelerin beyhude çabalarına yine bu değer ve hassasiyet nedeniyle cevap vermeyeceğimizi önemle belirtiyoruz. Düşüncemiz açık ve nettir: Aziz şehitlerimiz bizim en kıymetlilerimizdir; aileleri ise milletimize ve bizlere emanettir.Bu vesile ile şehit annemize bir kez daha Allah’tan rahmet; şehit ailemize, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”