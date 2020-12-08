Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası

08 Aralık 2020 Salı, 14:57

Şehit babasının vergi borcunu ödeyememesi nedeniyle tutuklanmasının asla kabul edilemeyeceğini belirten Barut, "Bu vahim yanlıştan derhal dönülmeli, ne yapılması gerekiyorsa yapılıp aziz şehidimizin hatırasıyla yaşayan Mevlüt Kubat serbest bırakılmalıdır. Biz şehit ailemizin yanındayız" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Terör örgütü PKK’nin 3 Ekim 2016'da Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde el yapımı patlayıcı kullandığı saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın ailesi, şehidin yasını tutarken büyük bir şok yaşadı.

2007-2008 yıllarında çiçek satışı yapılan dükkan açan şehit babası Mevlüt Kubat, işleri istediği gibi gitmeyince bir süre sonra işyerini kapattı. İddiaya göre yaklaşık 18 bin lira civarındaki vergi borcunu ödemekte zorluk çeken Mevlüt Kubat hakkında Adana'da 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla dava açıldı. Hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmadığı ve avukatı da bulunmadığı ileri sürülen Mevlüt Kubat, 3 Aralık 2020 tarihinde evine gelen polislerce gözaltına alınıp adliyeye götürüldü. Hakkında tutuklama kararı çıktığı öğrenilen şehit babası, Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.

"HERKESİ DERİNDEN ÜZDÜ"

odatv'deki habere göre, şehit babası Mevlüt Kubat'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine sert tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Aziz şehidin emanetlerine yönelik yapılan bu tutuklama kararı asla kabul edilebilecek bir şey değil. Ortada bir mahkeme kararı bulunduğu söylense de aziz şehidimizin yasıyla yüreği yanan, onun aziz hatıralarıyla yaşama tutunan babanın tutuklanması herkesi derinden yaralamıştır. Şehit yakınlarının bilgi almak için gittikleri adliyede görevli savcı tarafından azarlanmasını da sindiremiyoruz. Bu vahim yanlıştan derhal dönülmeli, ne yapılması gerekiyorsa yapılıp aziz şehidimizin hatırasıyla yaşayan Mevlüt Kubat'ın serbest bırakılmasını istiyoruz. Biz şehit ailemizin yanındayız. Kahraman şehidimizin emanetlerine sonuna dek sahip çıkmak için var gücümüzle çaba göstereceğiz. Devletin ve yetkililerin de yaşanan bu acı verici olay karşısında hassasiyet gösterip gerekli adımları atacağına inanmak istiyoruz."

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden söz konusu olaya ilişkin açıklama yapıldı. Konuyla ilgili araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehidimizin babasının 2008-2009 yıllarında yürüttüğü ticari faaliyeti nedeniyle vergi kanununa muhalefetten Adana 12. Asliye Ceza Mahkemesince 17.04.2015 tarihinde 2 ayrı suçu işlediğine karar verilmiş olup verilen bu karar, Yargıtay 11. Dairesi tarafından 13.10.2020 tarihinde onanmıştır. Şehidimizin babası Mevlüt Kubat, iki ayrı suçtan toplam 6 sene 2 ay 30 gün hapis cezası almış ve Adana 1. İnfaz Hakimliği tarafından cezanın infazına karar verilmiştir. Şehidimizin babası Mevlüt Kubat, cezanın infazı için herhangi bir kolluk kuvveti tarafından teslim alınmamış, ailesine haber vermeksizin kendisi teslim olmuştur. Şehidimizin babası Mevlüt Kubat, 2008-2009 yıllarından itibaren ailesine ve resmi hiçbir makama konu ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Konunun basına yansıtıldığı 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren olayın hukuki süreci valiliğimizce takip edilmektedir."