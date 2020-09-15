Selahattin Demirtaş FT'ye konuştu, AİHM'İ eleştirdi

15 Eylül 2020 Salı, 14:10

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, hakkındaki AİHM kararlarına rağmen tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden İngiliz gazetesi Financial Times’ın (FT) sorularını yanıtladı. Demirtaş, AİHM’i kendisi gibi siyasi tutukluların başvurularını geç değerlendirmekle eleştirdi.

‘Siyasi tutuklu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor’ başlıklı haberde, “Türkiye’nin en tanınmış siyasi tutuklularından biri, AİHM’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkedeki mahkemeleri suistimal etmesini engellemekte başarısız olduğunu, kendisini ve binlerce kişiyi cezaevinde çürümeye bıraktığını söylüyor” denildi.

‘AİHM KARARLARI SOMUT BİR SONUCA YOL AÇMIYOR’

Demirtaş FT’ye gönderdiği yanıtlarda, ‘uluslararası kurumların Türkiye’de yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün ağır bir erozyona uğratıldığı’ yönündeki uyarılarına rağmen, ‘kendisinin ve birçok başka tutuklunun başvurularının AİHM’de değerlendirilmesi için yıllarca beklemek zorunda bırakıldıklarını’ belirtti. HDP’nin eski eş genel başkanı, “AİHM’in karar alması uzun sürüyor ve nihayetinde bir insan hakları ihlali olduğuna hükmetseler bile, bu somut bir sonuca yol açmıyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’Yİ HALKIN KENDİSİ KURTARACAK’

Demirtaş, ‘Türkiye’yi içinde bulunduğu kötü durumdan sadece halkın kendisinin kurtarabileceğini ama AİHM’in kararlarıyla, değişim için mücadele edenlere destek verebileceğini’ belirtti.

‘KAYYIM ATAMALARI TAMAMEN YASADIŞI’

HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmalarını ‘tamamen yasadışı’ diye niteleyen Demirtaş, bu durumun ‘Türkiye’de demokrasinin kırıntısının bile kalmadığını gösterdiğini’ belirtti.

‘BENİM SAĞLIĞIMDAN SÖZ ETMEK DOĞRU DEĞİL’

Demirtaş, bir soruya yanıtında da sağlık durumunun kötüleştiğini ama moralinin iyi olduğunu anlatıp, “Sürekli cezaevi koşullarından ve benim sağlığımdan söz etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü çok daha kötü koşullarda bulunan binlerce başka kişi var” ifadelerini kullandı.

FT, AİHM'E ELEŞTİRİLERİ SORDU

Financial Times gazetesi, eleştirileri AİHM’e de sordu. Gazeteye AİHM’den yapılan açıklamada ‘bazı davaların çok uzun sürdüğü’ kabul edilse de, Demirtaş’ın başvurusuna öncelik verildiği belirtildi. Haberde, AİHM’in son yıllarda yetersiz fonlama, çok fazla dava ve üye devletlerin kararları uygulamaması gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu da belirtildi.



