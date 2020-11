Selanik Film Festivali “Yaşasın bağımsız sinema” diyor…

13 Kasım 2020 Cuma, 14:30

61. Selanik Uluslararası Film Festivali’nde 177 ulusal ve uluslararası filmle birlikte halka açık alanlarda çok sayıda görsel etkinlikler de yer alıyor. Sanat çalışmaları, sergiler, enstalasyonlar, video haritalamaları kentin merkezinde Selanik halkıyla buluşuyor.

Video haritalama

Kentin sokakları, Selanik limanı bu renkli sanatsal çalışmalarla iyice renklendi. Bu yıl ünlü sosyolog Richard Sennett’in "The Fall of Public Man" ( Kamusal İnsanın Çöküşü) kitabından yola çıkan festival pandemi nedeniyle sanatı ve kültürü kapalı ortamda, evde izlemek zorunda kalan Selanik halkını dış mekanlara yönlendirerek enerji dolu bir farklılık yarattı.

Camev

Camev projesi sanatçı Nikos Rakkas tarafından yapılmış bir enstalasyon. Rakkas “Birdenbire benim ve çevremdeki insanların gitgide yanlızlaştığını, küçücük kutular içinde yaşadıklarını farkettim. Bu daracık mekanların içinde ışıldamaya çalışıyorduk. Kutucukların içinden yayılan ışık, parıltı benim küçük evrenimdi” diyor Camevi projesi için.

"The Whaler Boy"

5 Kasım’da perdelerini "The Whaler Boy" filmiyle sembolik olarak açan festival çevrimiçi olarak sinemaseverlere ulaşmayı sürdürüyor. “Ne olursa olsun Sinema” diyen etkinliğin film zenginliği bölümlerin adlarından hemen belli oluyor.

"King Kong versus Godzilla"

Bu yılın özel bölümü Prophecies from Another World’da (Öteki Dünyadan Kehanetler) 1950-1990 yılları arasında çevrilmiş kült bilimkurgular gösterimde. Bölümde "The Day the Earth Stood Still" (Robert Wise, 1951), "The Sky Calls" (Mikhail Karyukov-Alexandr Kozyr, SSCB, 1959), "King Kong versus Godzilla" (Ishiro Konda, 1962), "The 10th Victim" (Elio Petri, 1965), "Silent Running" (Douglas Trumbull,1972), "Soylent Green" (Richard Fleischer, 1973), "Logan’s Run" (Michael Anderson, 1976) gibi yetkin yapımlar yer alıyor.

"Soylent Green"

Etkinlik dünyaca ünlü iki kadın sinemacının toplu gösterimlerini de düzenliyor: Çek sinemasının anarşisti Vera Chytilova ile feminist sinemanın öncüsü Norveçli Anja Breien. Avrupa sinemasının önemli sesi Anja Breien yönetmen Theo Angelopoulos’un dostu ve Ingmar Bergman’ın favori sinemacısı, feminist sinemanın İskandinav ülkelerindeki öncüsü. Breien’in çalışmaları Chantal Akerman’ın sinemasıyla, filmleri Bergman’ın filmleriyle karşılaştırılıyor.

Soldan sağa: "The Witch Hunt", "Wives", "Wives 3"

Cinsiyet, kimlik, aşk ve yalnızlık temalarını işleyen yönetmen için, sinema eleştirmeni Peter Cowie “Dogma akımından 20 yıl önce film çekmesine karşın Dogma 95 akımının yönetmeni” diyor. Etkinlik, Breien’in 80. doğum günü kutlayarak "Rape" (1971), "Wives" (1975), "Games of Love and Loneliness" (1977), "Next of Kin" (1979), "The Witch Hunt" (1981), "Wives-Ten Years After" (1985), "Wives 3" (1996), "Yezidi" (2009) filmlerini izleyiciye sunuyor.

"Daisies"

Çek Yeni Dalga akımının önemli temsilcisi, Çek sinemasının anarşisti olarak tanınan Vera Chytilova (1929-2014) ilk filmi "Something Different"da (1968) belgesel ile kurguyu harmanlıyor. "Daisies" (1966), dünya kötüleştiğinden beri kötü olmaları gerektiğini düşünen ve Prag’da kaos yaratan iki genç kızın öyküsü, komünist rejimin yasakladığı bir film.

"A Hoof Here, A Hoof There", "Fruit of Paradise"

Prag Bahar’ını anlatan "Fruit of Paradise" (1970), Adem ile Havva’nın serüvenini irdeleyen deneysel bir çalışma, "The Apple Game" (1977) cinsiyetler savaşı üstüne bir komedi, "A Hoof Here, A Hoof There" (1988) Aids’i sansürsüz yansıtan ilk filmlerden biri.