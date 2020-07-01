Selçuki son araştırmayı paylaştı: AKP eriyor, DEVA Partisi ikiye katlıyor
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketine göre AKP kan kaybetmeye devam ederken DEVA Partisi oylarını ikiye katladı. Ankete göre HDP barajı geçerken, iki milliyetçi parti İYİ Parti ve MHP koalisyon kurmadan meclise giremeyecek.
İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Halk TV'nin Şirin Payzın ile Sözüm Var programında araştırma sonuçlarını açıklayan Selçuki, DEVA Partisi'nin oylarını ikiye katladığını söyledi.
Can Selçuki, 29-30 Haziran’da bin 514 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarını aktardı.
"AKP’nin oyları pandemide artmıştı ama şimdi yeniden azaldı" diyen Can Selçuki, "CHP, belediyelerde iyi gidiyor. CHP’nin yönettiği yerlerde halk memnun" ifadelerini kullandı.
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anket verileri ise partilere göre şöyel dağılım gösterdi:
AKP yüzde 36.27
CHP’nin oyu yüzde 18.63
HDP ise yüzde 10.43
MHP yüzde 9.50
İYİ Parti 9.20
DEVA Partisi 2.40
Gelecek Partisi yüzde 0.78
Kararsızlar yüzde 10.70
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