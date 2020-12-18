Selman Öğüt'ü küplere bindiren sözler: "Çok tehlikeli bir provokasyon!"

18 Aralık 2020 Cuma, 09:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın 'Pelikan' denilen ekiple ilgili yeni çıkışı, yine aynı ekiple anılan Selman Öğüt'ü çok kızdırdı.

Sözkonusu ekibin "yeni FETÖ' olduğunu söyleyen Ünal, Twitter hesabından "Pelikan Örgütü, Cumhurbaşkanını savunan değil, onun arkasına saklanarak, Anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler çeviren bir örgüttür. Erdoğan ve AK Parti’yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Son hadiseler de bunu zaten ispat etmiştir." demişti.

Selman Öğüt ise bunun üzerine yetkili mercileri "acilen harekete geçmeye" çağırdı. Ünal'ı sözleri için "Çok tehlikeli bir provokasyon!" diyen Öğüt, "Fetö kadar tehlikeli bir örgüt varmış! Anayasal suçlar işliyorlarmış! Cumhurbaşkanı da bu suçlara alet ediliyormuş! Devletin yetkili merciileri acilen harekete geçmeli! Suç uydurmak bir suçtur! Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak suçtur!" ifadelerini kullandı.



