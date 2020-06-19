Şentop'tan adaylık sinyali

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeniden aday olup olmamasıyla ilgili "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna "Diyelim" diye yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2020 Cuma, 14:43
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir dönem daha Meclis Başkanlığı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Meclis Başkanlığı için ismi gündemde olay Binali Yıldırım, Meclis'te milletvekilleri ile görüşmesi sırasında, kuliste gazetecilere, aday olmayacağını açıkladı.

Haber Global Ankara Temsilcisi Tuba Atav'ın "Hayırlı olsun diyelim mi?" sözüne, "Diyelim" yanıtını veren Mustafa Şentop'un, AKP'nin Meclis Başkanı adayı olarak açıklanması bekleniyor.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın Meclis Başkanı adayı olarak Mustafa Şentop’u açıklanması bekleniyor. TBMM Başkanlığı için 12 Temmuz’da seçim yapılacak.


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