Serbest piyasada altın fiyatları: Çeyrek ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471 lira oldu.

AA
17 Kasım 2020 Salı, 12:50
Abone Ol google-news

İstanbul Kapalıçarşı’da 470,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471 liradan, 3 bin 104 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 125 liradan, 429,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434,50 liradan, 3 bin 33 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 53 liradan, bin 517 liradan alınan Yarım Ziynet bin 527 liradan ve 758 liradan alınan Çeyrek Ziynet 763 liradan satılıyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler