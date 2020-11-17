Serbest piyasada altın fiyatları: Çeyrek ne kadar oldu?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 470,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471 liradan, 3 bin 104 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 125 liradan, 429,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434,50 liradan, 3 bin 33 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 53 liradan, bin 517 liradan alınan Yarım Ziynet bin 527 liradan ve 758 liradan alınan Çeyrek Ziynet 763 liradan satılıyor.
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