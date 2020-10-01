Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7090 liradan, Avro 9,0580 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2020 Perşembe, 09:10
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Serbest piyasada 7,7070 liradan alınan dolar, 7,7090 liradan satılıyor. 9,0560 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0580 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0830 lira olmuştu.


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