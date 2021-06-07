Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6720 liradan, avro 10,5440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,6700 liradan alınan dolar, 8,6720 liradan satılıyor. 10,5420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,5440 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6720 lira, avronun satış fiyatı ise 10,5580 lira olmuştu.
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