Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4600 liradan, Avro 8,8320 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2020 Cuma, 09:08
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Serbest piyasada 7,4580 liradan alınan dolar, 7,4600 liradan satılıyor. 8,8300 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4280 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8410 lira olmuştu.


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