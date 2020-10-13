Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8960 liradan, Avro 9,3140 liradan güne başladı.

AA
13 Ekim 2020 Salı, 09:15
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 7,8940 liradan alınan dolar, 7,8960 liradan satılıyor. 9,3120 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3140 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8740 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3000 lira olmuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler