Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,83 liradan, Avro 9,48 liradan güne başladı. Saat 12.00'da ise dolar 7.87, Avro ise 9.52'ye yükseldi.
Serbest piyasada 7,8280 liradan alınan dolar, 7,8300 liradan satılıyor. 9,4800 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4820 lira olarak belirlendi. Gün ortasında ise dolar 7.87, Avro ise 9.52'ye yükseldi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7980 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,4480 lira olmuştu.
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