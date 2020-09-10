Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4850 liradan, Avro 8,8520 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 09:15
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Serbest piyasada 7,4830 liradan alınan dolar, 7,4850 liradan satılıyor. 8,8500 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4930 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8520 lira olmuştu.


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