Servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı

Sultangazi'de öğrenci servisi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 15:05
Servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
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Kaza, Sultangazi Esentepe Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde yaşandı. İddialara göre öğrenci servisinin sürücüsü freni boşalınca duramayarak okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı.

Kazada 2 çocuk ve 2 kadın yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 


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