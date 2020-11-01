Ses kayıtlarını paylaştı: "Rabia Naz'ın mezarına yıkım kararı"
AKP'li Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren, Rabia Naz'ın mezarının da aralarında olduğu 30 mezarlığa yıkım kararı çıkardı. İYİ Partili İlay Aksoy ve Rabia Naz Vatan'ın Babası Şaban Vatan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Baba Vatan, yetkililerle yaptığı konuşmanın ses kayıtlarını yayınladı.
Giresun'un Ören ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Eren, Rabia Naz’ın mezarının da aralarında bulunan yaklaşık 30 mezarlığa yıkım kararı aldı. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın görüştüğü Fen İşleri Dairesi yetkilisi, yıkım kararının Belediye Başkanı Eren tarafından alındığını ve işaretlemeyi bizzat kendisinin yaptığını söyledi.
Söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan baba Vatan, "Daha önceki belediye yönetimi, 4 yıl önce alınan meclis kararı iptali olmasına rağmen alınan bu karar vicdansızlık" dedi.
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy da sosyal medya hesabından, "Giresun Ören Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren Rabia Naz’ın da mezarı aralarında bulunan yaklaşık 30 mezarlığa yıkım kararı almış. Rabia Naz’ın mezarını Fen işlerinde yetkili ise başkan tarafından bizzat işaretlediğini anlatıyor. Bu karardan acilen vazgeçilmeli" açıklaması yaptı.
PAYLAŞILAN SES KAYDI İSE ŞÖYLE:
Giresun Ören Bel.Bşk.Mustafa Eren Rabia Naz’ın da mezarı aralarında bulunan yaklaşık 30 mezarlığa yıkım kararı almış.Rabia Naz’ın mezarını Fen işlerinde yetkili ise başkan tarafından bizzat işaretlediğini anlatıyor.Bu karardan acilen vazgeçilmeli. @VatanSaban? ?@Akparti? pic.twitter.com/79kwqLgVpq— İlay Aksoy (@ilay_aksoy) November 1, 2020
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