Seyirciler ve tiyatrocular tekrar bir araya geliyor: 'Sahnede Yeniden Buluşuyoruz'

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:56

"Sahnede Yeniden Buluşuyoruz" adlı etkinlik serisi 7 Eylül akşamı Levent Üzümcü Tiyatrosu ve İzmir Halk Tiyatrosu ortak yapımı, başrolünde Levent Üzümcü’nün yer aldığı "Aziz Nesin Kabare" ile başlayacak.

"Aziz Nesin Kabare"

UNIQ İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde sürecek etkinlik boyunca Genco Erkal, Tülay Günal, Erdal Özyağcılar, Reha Özcan, Çağlar Çorumlu, Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Genco Erkal, Tülin Özen, Berna Laçin, Rutkay Aziz, Dolunay Soysert gibi isimlerin rol aldığı toplam 16 oyun sahneye çıkacak.

"Sahnede Yeniden Buluşuyoruz" 30 Eylül akşamı Erdal Özyağcılar ile Berna Laçin’i sahnede bir araya getiren Tiyatro Martı yapımı "Hoşgeldin Boyacı" adlı oyunla sona erecek.

"Hoşgeldin Boyacı"

Uniq İstanbul, tiyatroların pandemi sürecini ekonomik olarak en ağır geçiren alan olduğunu gözeterek, tiyatrolarla dayanışmak üzere, Açık Hava Sahnesi’ni katılımcı tiyatro topluluklarına bedelsiz olarak açıyor.

"Bir Garip Orhan Veli"

Organizasyonu üstlenen An Yapım, "Sahnede Yeniden Buluşuyoruz"un ticari kaygılarla değil dayanışma ihtiyacıyla tasarlanan bir etkinlik olduğunun altını çiziyor. 'Her bir biletin, Türkiye tiyatrosu emekçilerinin yeniden ayağa kalkması için bir tuğla işlevi göreceğini' söyleyen An Yapım sorumlusu E. Feza Soysal yola çıkış amaçlarını şu ifadelerle özetliyor:

"Dört duvar arasında geçirdiğimiz pandemi sürecinde, sanata olan ihtiyacımızı bir kez daha hatırladık. Pek çoğumuz gergin karantina günlerini, dijital platformlardan takip ettiğimiz sanat etkinlikleriyle atlattık. Artık ‘yanyana’ gelme zamanı…

Evde kaldığımız günlerin ardından yüz yüze ama tedbirli ve mesafeli yeni bir yaşama adım atıyoruz. Sosyal hayatımıza yeniden şekil verirken, tiyatro oyunlarını ‘yeniden’ sahnede seyredebilmek istiyoruz. Sanatın birleştirici gücüne güvenerek hem sahneye hem de seyir yerine yeniden merhaba diyoruz.

UNIQ İstabul’un Açık Hava Sahnesi’ni tiyatrolara bedelsiz açtığı bu etkinlikte, sevdiğimiz pek çok tiyatro sanatçısının oyunlarını yeniden sahnede seyretme şansı buluyoruz. Tiyatronun iyileştirici ve birleştirici gücüyle her şeye rağmen perdeyi birlikte açıyoruz.

Hayat tek başına zordur.

Dünya zorludur.

Tiyatroda 'yanyana' olalım,

Sahnede 'yeniden' buluşalım."

"Bir Delinin Hatıra Defteri"

GENCO ERKAL'IN KÜLT OYUNU 'BULUŞMA'DA

Usta oyuncu Genco Erkal iki ayrı oyunuyla 'buluşma' kapsamında açık havada seyirciyle bir araya gelecek. Kült oyunu "Bir Delinin Hatıra Defteri" ve sahneyi Tülay Günal’la paylaştığı, Nazım Hikmet’in dizeleriyle bezeli müzikli gösteri "Yaşamaya Dair" ile 21 ve 22 Eylül tarihlerinde peş peşe açık hava sahnesinde olacak.

"Yaşamaya Dair"

Program, pandemi nedeniyle yarım kalan sezondan yapılan karma bir seçki içeriyor. Pandemi başladıktan sonra İstanbul’da prömiyer yapacak ilk oyun olan, Moda Sahnesi’nin yeni sezon yapımı "Babamı Kim Öldürdü" de seçkide yer alıyor. Fransa’nın genç yazarlarından Edouard Louis’nin roman üçlemesinin sonuncusundan oyunlaştırılan, Kemal Aydoğan yönetimindeki "Babamı Kim Öldürdü"de Onur Ünsal tek kişilik performansıyla sahnede olacak.

Prömiyerini geçen şubatta yapan, sezonun yeni oyunlarından, Çağlar Çorumlu’nun başrolünde yer aldığı TiyatrOPS yapımı "Übü Hep Übü" ile yine pandemiden kısa süre önce seyirci karşısına çıkmaya başlayan ve Reha Özcan’ın Orhan Veli dizelerini sahneye taşıdığı "Bir Garip Orhan Veli" de programda yerini aldı.

"Übü Hep Übü"

Okan Bayülgen; yazıp yönettiği ve Ceren Taşçı, Zeynep Köse, Deniz Bolışık, Ödül Turan, Gizem Dinç, Aybüke Albere ile birlikte sahne aldığı eğlenceli oyun "Harem Kabare" ile pandemi sürecinden sonra ilk defa tiyatro sahnesinde olacak.

"Harem Kabare"

Etkinlik; Türkiye tiyatrosunun son dönemde en güçlü nefesleri haline gelen toplulukların oyunlarını içeriyor. Kumbaracı50’nin "Kaldırım Serçesi", DasDas’ın "Westend/Batının Sonu", Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun "Yangınlar", Yolcu Tiyatro’nun "Kürklü Venüs" adlı oyunları buluşmada yerini alıyor.

"Kaldırım Serçesi"

Tüm temsillerin 20.30'da başlayacağı etkinlik, Maslak’ta bulunan Uniq İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde pandemi koşullarına göre düzenlenmiş seyir alanıyla 400 izleyiciyi ağırlayacak.

Buluşmanın biletleri biletix ve sahnedeyeniden adreslerinden temin edilebilecek.

SAHNEDE YENİDEN BULUŞUYORUZ PROGRAM

7 Eylül Pazartesi: Aziz Nesin Kabare – Levent Üzümcü Tiyatrosu&İzmir Halk Tiyatrosu 11 Eylül Cuma: Übü Hep Übü - TiyatrOPS

12 Eylül Cumartesi: Bir Garip Orhan Veli - Reha Özcan Kumpanyası

15 Eylül Salı: Ödünç Yaşamlar 2020 - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

17 Eylül Perşembe: Harem Kabare - Dada Salon Kabarett

19 Eylül Cumartesi: Yangınlar – Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu

20 Eylül Pazar: Kaldırım Serçesi – Kumbaracı50

21 Eylül Pazartesi: Bir Delinin Hatıra Defteri – Dostlar Tiyatrosu

22 Eylül Salı: Yaşamaya Dair – Dostlar Tiyatrosu

23 Eylül Çarşamba: Babamı Kim Öldürdü – Moda Sahnesi

24 Eylül Perşembe: Westend/Batının Sonu – DasDas

25 Eylül Cuma: Kürklü Venüs – Yolcu Tiyatro

26 Eylül Cumartesi: 1984/Büyük Gözaltı – Aysa Prodüksiyon&Perdeci Oyuncuları

27 Eylül Pazar: Hayal Satıcısı – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

28 Eylül Pazartesi: Güneyli Bayan – Aysa Prodüksiyon&Perdeci Oyuncuları

30 Eylül Çarşamba: Hoş Geldin Boyacı – Tiyatro Martı