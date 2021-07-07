Sıfırladı... Rusya Ulusal Varlık Fonu'ndan dolar kararı
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Varlık Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini açıkladı.
Rusya Ulusal Varlık Fonu, dolar varlıklarının payını yüzde 35’ten sıfıra indirdi. Bu sırada İngiliz poundunun payı da yüzde 5’e indi. Avro ve Çin yuanının payı ise sırasıyla yüzde 39.7 ve yüzde 30.4’e yükseldi. Japon yeninin payı yüzde 4.7, gayrinakdi altın payı da yüzde 20.2 seviyesinde kaldı.
Sputnik’in aktardığına göre, dolara alternatif olarak yuan ve avroyu gösteren bakanlık, bu para birimlerinin Rusya’nın önde gelen partnerlerine ait olduğuna, altının da Varlık Fonu’nu enflasyonun yarattığı risklerden koruyabileceğine dikkat çekti.
‘DOLARDAN ARINDIRMA’
Bakanlık doların payını sıfırlamaktaki amaçlarının son yıllardaki makro-ekonomik ve jeopolitik eğilimler ve Rusya ekonomisinin dolardan arındırılması bağlamında, fonun güvenliğini sağlamak olduğunu da kaydetti.
Rusya’nın elindeki dolar rezervlerinin payını düşürmesi, hükümetin ortaya koyduğu yeni bir politika değil. ABD’nin çeşitli sebepler öne sürerek uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya bir süredir ekonomisini doların etkisinden ‘arındırma’ politikası izliyor.
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