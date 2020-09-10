Sigara içmek için maskesini çıkaran vatandaş cezadan kurtulamadı
Kayseri’de yapılan maske denetimlerinde, sigara içmek için maskesini takmayan bir vatandaş cezadan kurtulamadı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Cumhuriyet Meydanı’nda başlattığı denetimler sırasında sigara içmek için maskesini takmayan Fatih S. isimli vatandaşa ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri tarafından kimliği istenilen Fatih S., polislere sinirlenerek “Manyak mısınız? Deli misiniz” diye tepki gösterdikten sonra sigarasını yere atsa da ceza yemekten kurtulamadı.
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