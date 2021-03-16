Silahla sosyal medyadan canlı yayın yapmaya çalışan çocuk kendini vurdu

16 Mart 2021 Salı, 10:59

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Z.E. isimli çocuk, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi.

Bu sırada çocuğun elindeki silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi çocuğu göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.