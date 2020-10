Sinemada kedilerin görkemi

30 Ekim 2020 Cuma, 14:40

"Cat People",1942-1982

Hayvan dünyasının en güzel, en zeki, en çevik hayvanları kediler çok kez yönetmenlere, senaristlere , edebiyatçilara ilham kaynağı oldular. Jacques Tourneur, "Cat People" (Kedi İnsanlar/ 1942) adlı düşük bütçeli psikolojik geriliminde yoğun bir kıskançlık, gözü kararmış bir öfke sonucunda pantere dönüşen, daha sonra da yeniden insanlaşan kadınları anlattı. Simone Simon’un başrolde oynadığı bu gizemli dramdaki psikolojik baskı yetkin siyah-beyaz görüntülerle aktarılmıştı. İlk versiyondan 40 yıl sonra Paul Schrader, Dewitt Bodeen’in özgün öyküsüne bağlı kalarak ortaya erotizmin baskın olduğu bir korku-gerilim çıkardı. Nastassia Kinski ile Malcolm McDowell’ın iki kardeşi canlandırdığı bu ikinci verisyonda (1982) ilkine oranla özel efektlerden daha çok yararlanıldı. Cinsel ilişki anında pantere dönüşen kadın beraberliği yaşadığı kişiyi öldürmek zorundaydı, bu durumda en güvenli cinsellik ancak akrabalarla yaşanabiliyordu.

"Cat-Women of the Moon",1953

Arthur Hilton’ın "Cat-Women of the Moon"u (Aydaki Kedi Kadınlar/1953) dünya uygarlığından 2 milyon yıl ilerideki Ay’ın kedi kadınlarının dünyaya egemen olma planlarını anlatan bir bilim kurguydu. Üç boyutlu teknikle çekilen bu ilginç çalışmada Ay’a gelen dünyalıların gezegenlerine dönerken kedi kadınların roketi kazaya uğratarak ele geçirmeleri, tek kadın dünyalının bilincine girip dünyayı istila etmeleri başarılı bir görsellikle yansıtılmıştı.

"The Cat from Outer Space",1978

Norman Tokar’ın yönettiği bir Disney yapımı olan "The Cat from Outer Space"de (Uzaydan Gelen Kedi/1978) bir kedi yönettiği uzay gemisi arızalanınca dünyaya inmek zorunda kalır. Kedi, gemisini hemen onarmak ve uzay filosu ile olan randevusuna yetişebilmek için bir fizikçiye dönüşür. Fizikçinin eski sevgilisi kedinin doğaüstü güçlerinin ayrımına varınca fizikçinin sırtından kazanç yolları arar. Bir bahisin ortasında veteriner kediyi yanlışlıkla uyutunca işler iyice sarpa sarar.

"Fritz The Cat",1972

Ralph Bakshi’nin "Fritz The Cat"i (Kedi Fritz/ 1972) ise yetişkinlere yönelik bir çizgi filmdir. Robert Crumb’ın yarattığı "Kedi Fritz" çok sayıda açık saçık, müstechen, politik durumlarla karşılaşır, grup seks partilerine katılır, polisçe kovalanır, siyahilerin gettolarına girer, devrimci motosikletlilerle takılır, yağmalamalara girişir.

"The Adventures of Puss in Boots",2011

Andrew Adamson, Kelly Asbury ile Conrad Vernon’un ortaklaşa yönettiği "Şrek 2"deki (2004) çizmeli sarman kedi çok yamandır. Uzun siyah pelerini, kocaman tüylü şapkası, dizine kadar uzun çizmeleriyle perendeler atar, akrobatik gösteriler yapar. Şrek’in yoldaşı eşekle sürekli tartışır, yeri gelince kendini acındırmayı başarır, beklenmedik anlarda tüy yumağı kusuverir. Andrew Adamson kedileri çok sevdiğinden bu yeni kahraman devam filminde de yer alır. Bu yaman kedi izleyici tarafından öylesine sevildi ki "The Adventures of Puss in Boots"da (Chris Miller/2011) baş roldeydi.

"Two Brothers",2004

Jean-Jacques Annaud, "Two Brothers"da (İki Kardeş/ 2004) bizi şiirsel ve düşündürücü bir hayvan destanının içine alır. Başrollerde büyüleyici güzellikleriyle iki Bengal kaplanı, Sangha ve Kumal vardır. Jenerikte ilk onların adları yer alır, ardından yönetmen gelir. Bu sunuşta Annaud onlara duyduğu saygı ve hayranlığın altını çizer. Bu güzelim kaplanlar film süresince insanlara yaşam dersleri verirler.

"Garfield",2004

Popüler kültürün baş karakterlerinden şişman, tembel kedi "Garfield" (2004) Peter Hewitt’in yönetimiyle ilk kez sinemaya uyarlandı. Gençler onun otoriteye kafa tutuşuna, başına buyruk, bağımsız bir kedi oluşuna, yetişkinler de uykucu, tembel, boğazına düşkünlüğünü kendileriyle özdeşleştirip bayılırlar.

"Cat Woman",2004

Fransa’dan Hollywood’a transfer olan Pitof’un yüksek bütçeli "Cat Woman"ında (Kedi Kadın/ 2004) Halle Berry üç ayrı kadını canlandırır. Kadınların birden fazla yüze sahip olduklarını, aynı anda seksi, zeki, güçlü ve zayıf olabileceklerini vurgular.

"Batman Returns",1992 - "Batman",1966

"Batman Returns"deki (Batman Dönüyor, Tim Burton/1992) Selina Kyle’ın (Michelle Pfeiffer) ölüp yeniden dirildiğinde kedi kadın olduğunu, ilk "Batman"deki (Leslie Martinson, 1966) Lee Merriwether’in canlandırdığı Kitka’yı da unutmamak gerek.

"The Aristocats",1970 - "The Lion King",1994

Disney Stüdyoları’nın "The Aristocats"i (Wolfgang Reitherman/1970) ile "The Lion King"i (Rob Minkoff, Roger Allers/1994) unutulmaz animasyonlar arasındadırlar. Aslan Kral, 25 yıl sonra gerçek hayvanlarla yeniden çevrildi (Jon Favreau/2019).

"Cats",2019 - "Captain Marvel" - Goose - "Meet the Parents" - Mr.Jinx

Andrew Lloyd Webber’in ünlü "Cats" müzikali 2019’da Tom Hooper tarafından sinemaya uyarlandı. "Captain Marvel"daki (2009) kedi Goose ile "Meet the Parents"daki (2000) Mr. Jinx adlı kediler de sinemaya pati izlerini bıraktılar.

Gerçek aslanların, kaplanların, panterlerin,kedilerin, kedi kadınların, çizgi ve dijital kedilerin başarıyla oynadığı komedi, gerilim, serüven, dram, animasyonlarda yeniden buluşmak üzere.