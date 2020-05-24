Singapur da yayınlandı: Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken iddia

24 Mayıs 2020 Pazar, 15:07

Dünya çapında 5.4 milyondan fazla insanı etkileyen koronavirüs ile ilgili bilimsel araştırmalar ve akademik incelemeler devam ederken Singapur’da hazırlanan bir rapor uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Koronavirüse zamanında müdahale ederek vaka ve ölüm sayısında dikkat çeken bir başarıya imza atan Singapur’daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi ile birlikte Singapur Tıp Akademisi’nin ortak çalışmasında virüsün bulaşıcılık oranının ortaya çıkarıldığı öne sürüldü.

Araştırmada Kovid-19 hastalarının hastalığın 11’inci gününden sonra virüsü bulaştırmadığının ortaya çıktığının öne sürüldüğü araştırmada, “Test sonuçları pozitif çıksa bile bu virüsün bulaşıcı olduğu ya da görülebilir olduğu anlamına gelmemeli. virüs, hastalığın 11’inci gününden sonra bulaşmıyor” şeklinde bulgular edinildi.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLECEK SONUÇ

Singapur’daki 73 hasta üzerinde yapılan araştırmanın bölgedeki hastanelerdeki düzeni de değiştirme ihtimali olduğunu ortaya koydu. Singapur’da normalde hastaneler Kovid-19 hastalarına iki test yaptıktan sonra taburcu ediyor.

Bu testlerin de negatif çıkmasını zorunluluk haline getiren Singapur’daki bu araştırmada, “Pozitif test çıkanların bu hastalığı bulaştırdığı anlamına gelmiyor” sonucu çıkması ile birlikte hastane prosedürlerinin değişeceği belirtildi.

“YETERLİ DELİLİMİZ VAR”

Araştırmayı yürüten profesör Leo Yee Sin, “Bilimsel açıdan yeterli kanıtımız olduğuna eminim. İnsanların 11 günden sonra hastalığı bulaştırmayacağına dair yeterli delilimiz var” ifadesini kullandı.

Araştırmada 11 gün detayının sadece bağışıklık sistemi düşük olan hastalarla birlikte kanser gibi hastalıklarla mücadele eden hastaların hariç tutulduğu belirtildi. Bu hastalarda virüsün daha uzun süre kaldığı belirtildi.









Sözcü