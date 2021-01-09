Şırnak'ta göçük: 1 işçi enkaz altında

09 Ocak 2021 Cumartesi, 13:55

Olay, sabah saatlerinde, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda bulunan kömür ocağında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada, kömür ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, göçükten işçi Ahmet Mete'yi yaralı kurtardı.

Sağlık ekibi, ambulansla Mete'yi hastaneye kaldırdı. Kurtarma ekipleri, diğer işçi Mehmet Ali Aşkın'ı da göçükten çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.