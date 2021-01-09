Şırnak'ta göçük: 1 işçi enkaz altında

Sırnak'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı. Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

DHA
09 Ocak 2021 Cumartesi, 13:55
Şırnak'ta göçük: 1 işçi enkaz altında
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Olay, sabah saatlerinde, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda bulunan kömür ocağında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada, kömür ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, göçükten işçi Ahmet Mete'yi yaralı kurtardı.

Sağlık ekibi, ambulansla Mete'yi hastaneye kaldırdı. Kurtarma ekipleri, diğer işçi Mehmet Ali Aşkın'ı da göçükten çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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