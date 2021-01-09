Şırnak'ta göçük: 1 işçi enkaz altında
Sırnak'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı. Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Olay, sabah saatlerinde, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda bulunan kömür ocağında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada, kömür ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, göçükten işçi Ahmet Mete'yi yaralı kurtardı.
Sağlık ekibi, ambulansla Mete'yi hastaneye kaldırdı. Kurtarma ekipleri, diğer işçi Mehmet Ali Aşkın'ı da göçükten çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması