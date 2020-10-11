Sisi'den Yunanistan ile imzalanan deniz yetki anlaşmasına onay

11 Ekim 2020 Pazar, 12:47

Mısır ile Yunanistan arasında Kahire'de imzalanan ve Ankara'nın tepkisine neden olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Mısır'da Resmi Gazete'de yayımlandı. AP'nin MENA Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, Başkan el-Sissi tarafından imzalanan anlaşmanın resmi gazetede yayınlandığını aktardı. Anlaşmaya onay, Mısır ve Yunan Dışişleri Bakanlarının anlaşmayı Kahire'de imzalamasından iki ay sonra geldi.

Türkiye tarafından onaylanmayan iki anlaşma Türkiye ile Libya’nın Trablus merkezli hükümeti arasında Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimi artırmıştı. Atılan imzalar Doğu Akdeniz bölgesindeki sondaj çalışmalarına tepki olarak görüldü.

Yunan Parlamentosu tarafından anlaşma 27 Ağustos'ta onaylanmıştı.

ANLAŞMA 5 MADDE İÇERİYOR

Yunistan ile Mısır arasında onaylanan anlaşmada "Kısmi düzeyde bir deniz yetki sınırlandırması yapılmasını, bu sınırlandırmanın uygun koşullarda istişare kanalıyla tamamlanmasını" öngören 5 madde yer aldı.

BM TESCİL ETMİŞTİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onaylamıştı.

TÜRKİYE KABUL ETMEDİ

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır" açıklamasında bulunmuştu.