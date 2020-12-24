Şişli Belediyesi'nin düzenlediği yılbaşı konserleri bu yıl çevrimiçi

24 Aralık 2020 Perşembe, 12:04

Leman Sam

Kent yaşamında bir klasik haline gelen Şişli Belediyesi’nin geleneksel yeni yıl programı, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital ortama taşındı.

Vedat Sakman

Belediyenin, ‘2021 Yeni Yıl Programı’ kapsamında Leman Sam, Vedat Sakman, Mazlum Çimen ve Dolunay Obruk’un vereceği konserler, bu kez İstanbulluların evlerine taşınacak.

Mazlum Çimen

Konserler, 31 Aralık itibariyle Şişli Belediyesi’nin YouTube kanalında yayımlanacak ve 3 Ocak'a kadar, 4 gün boyunca İstanbul ile birlikte dünyanın her yerinden izlenebilecek.