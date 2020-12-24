Şişli Belediyesi'nin düzenlediği yılbaşı konserleri bu yıl çevrimiçi
Şişli Belediyesi’nin her yıl açık havada düzenlediği geleneksel yılbaşı konserleri, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olacak. Leman Sam, Vedat Sakman, Mazlum Çimen ve Dolunay Obruk’un verdiği konserler evlerde izlenebilecek.
Leman Sam
Kent yaşamında bir klasik haline gelen Şişli Belediyesi’nin geleneksel yeni yıl programı, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital ortama taşındı.
Vedat Sakman
Belediyenin, ‘2021 Yeni Yıl Programı’ kapsamında Leman Sam, Vedat Sakman, Mazlum Çimen ve Dolunay Obruk’un vereceği konserler, bu kez İstanbulluların evlerine taşınacak.
Mazlum Çimen
Konserler, 31 Aralık itibariyle Şişli Belediyesi’nin YouTube kanalında yayımlanacak ve 3 Ocak'a kadar, 4 gün boyunca İstanbul ile birlikte dünyanın her yerinden izlenebilecek.
Dolunay Obruk
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış
Video Haberler
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış