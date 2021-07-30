Şişli’de bebeğe işkence iddiası
Şişli'de 2 yaşındaki çocuğuna işkence yaptığı iddia edilen baba ile bir kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş'ta bir apartmanın bodrum katında bebek ağlama sesi duyması üzerine üst katta yaşayan Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağıya inerek apartman boşluğundaki pencereden içeriyi kontrol etti.
Akman, babası D.İ ile yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını ve vücudunda morluklar, yaralar olduğunu görünce polise haber verdi.
Bebek tedavi altına alınırken, Suriye uyruklu D. İ. ve Fas uyruklu A.S. isimli kadın İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
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