Şişli'de eğlence merkezine baskın: Katılanlara 194 bin 728 lira para cezası, mekana kapatma
Şişli'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence mekanında parti düzenleyenlere toplam 194 bin lira para cezası kesildi.
Şişli'de geçtiğimiz pazar günü 60 -70 kişilik bir grup koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence merkezinde parti düzenledi.
Cumhuriyet Caddesi, Cebel Topu Sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında parti düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri baskın düzenledi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek parti düzenleyen 61 kişiye kişi başı 3 bin 180 lira, 4 kişiye ise kapalı alanda sigara içtikleri için 187'şer lira para cezası kesildi.
Partiye katılanlara toplam 194 bin 728 lira para cezası kesilirken, eğlence merkezinin ise faaliyetlerine son verildi.
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