Şişli’de otelde yangın paniği

18 Kasım 2020 Çarşamba, 00:03

Yangın, saat 22.30 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde çıktı. Otelin teras katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otelde bulunan müşterileri tahliye etti. Yangın ekipler tarafında kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

