26 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:26

Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, sel felaketlerinin yaşanmaması için Türkiye'nin betonlaşma zihniyetinden kurtarılması, imar izinlerinde çevre faktörünün dikkate alınması ve HES'lerin doğa üzerindeki tahribatlarının giderilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti:

İktidara bölgede gerekli tedbirlerin alınması gerektiği çağrısında bulunan Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Bilmeliyiz ki; bu felaketler bir sonuçtur, neyin sonucu? Doğayı betona kurban etmenin sonucu. Şehrin silueti bozuldu diyorlar, eğer siz doğanın siluetini bozarsanız elbette bu felaketlerle karşı karşıya kalırsınız. Sadece şehrin değil doğanın siluetini bozuyorsunuz.

Böyle bir felaketle karşı karşıya kalmamak için madde madde önerilerimizi arz etmek istiyorum;

1- Betonlaşma zihniyetinden ülkemiz mutlaka ülkemiz kurtarılmalıdır.

2- İmar izinlerinde çevre faktörü dikkate alınmalı, dere yataklarına bina yapılmasına izin verilmemelidir.

3- HES’lerin bu bölgede doğaya yaptığı tahribatı gidermek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

HES’ler bilindiği gibi küçük kapasiteli santraller ancak doğa dikkate alınmadığı için bugün bu felaketlerle karşı karşıyayız. İktidarın, süratle bu bölgede yeniden bir araştırma yapmasına, doğanın tahrip edildiği bölgelerde gerekli tedbirlerin atılması için adım atılmalıdır."



