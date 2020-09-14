Skandal görüntüler! Cenaze kaldı, ailenin tamamı koronavirüs oldu
Malatya’da koronavirüs tedavisinin tamamlandığı söylenilerek taburcu edilen Bektaş Kaya eve geldikten 1 saat sonra hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesinin defnedilmesi için çağrılan belediye ekipleri ise gelmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yetkililer gelmediği için bütün ailenin tamamının koronavirüse yakalandığını ve cenazenin halen evde beklediğini söyledi. Ağbaba'nın açıklamasının ardından ekipler saat 19.00'dan sonra eve gelerek cenazeyi evden aldı.
Malatya’da koronavirüs tedavisinin tamamlandığı söylenilerek taburcu edilen Bektaş Kaya eve geldikten 1 saat sonra hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi için ancak cenazenin defnedilmesi için çağrılan belediye ekipleri gelmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yetkililer gelmediği için bütün ailenin tamamının koronavirüse yakalandığını ve cenazenin halen evde beklediğini söyledi.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Bektaş Kaya koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 10.00’da tedavisinin tamamladığı söylenerek evine gönderildi. Kaya, evine geldikten 1 saat sonra hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi sabahtan bu yana evde bekletiliyor.
Kaya’nın durumunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin cenazeyi almak için araç dahi göndermediğini ifade ederek, “Pandemi dönemini iyi yönettiğini söyleyenler bir cenazeyi gömmekten aciz. Bu Türkiye’nin gerçeğidir. Türkiye’nin birçok yerinde bu şekilde cenazeler bekliyor. İnsan utanç duyuyor. Ailenin tamamı korona olmuş durumda. Aradan 7 saat geçmesine rağmen cenaze bekliyor” diye konuştu.
Ağbaba'nın açıklamasından sonra saat 19.00'dan sonra ekiplerin gelerek cenazeyi evden aldıkları bildirildi.
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