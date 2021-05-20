Smyrna Agorası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi

20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmak ve geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan antik Smyrna (İzmir) Agorası’nın dünyaya tanıtımı kolaylaştırmak için yaptığı Ziyaretçi Giriş Yapısı, Sergi Evi ve Ziyaretçi Bilgilendirme Noktasını, protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devretti.

Restorasyon ve yapı maliyeti 3 milyon lirayı bulan yapıların devri için Agora Ören Yeri’nde tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak katıldı.

PROTOKOL İMZALANDI

Agora Ören Yerindeki törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta devir teslim için protokol imzaladı. Romalıların çok önemli kararlarını aldığı bu özel mekânda, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 7339 ada 7-8-9-10 parsellerde yer alan tarihi yapılar aslına uygun olarak restore edildi. Ören yerine gelen ziyaretçiler için ‘Sergi Evi ve Ziyaretçi Bilgilendirme Noktası’ olarak kullanılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisine karar verildi.

İzmir'in tarihine ışık tutan ve kentin en işlek bölgesinde yer alan ören yerinin, içinde müze mağazası bulunan modern bir giriş yapısına sahip olması, tarihi binaların bilgilendirme ve sergi amacıyla kullanılarak kent kültürünün tanıtımına katkı sunması amaçlanıyor. Yine tarih bilincinin geliştirilmesinin de ziyaretçi sayısında önemli bir artış sağlaması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Smyrna Agorası'na şimdiye kadar 12 milyon liralık kazı desteği verdi.