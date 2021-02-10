Sodexo dijital hediye çekleri, Hopi Paracık'a dönüşüyor
Sodexo dijital hediye çekleri, Hopi Paracık hesabına aktarılarak anlaşmalı Hopi markalarının mağaza ya da web sitelerinde kullanılabilecek.
Sodexo’nun geliştirdiği gerçek zamanlı dijital hediye çeki altyapısı ile şirketlerin çalışanlarına Sodexo üzerinden sağladığı kurumsal hediyeler, Hopi Kurumsal Paracık’a dönüştürülebiliyor ve Paracık’lar anlaşmalı Hopi noktalarında kullanılabiliyor.
Bu iş birliği ile çalışanlarına dönemsel ya da düzenli hediyeler sunmak isteyen firmaların hediye seçme, tedarik etme, dağıtma gibi operasyonel tüm yükleri ortadan kalkıyor. Firmalar siparişlerini dijital olarak veriyor, Sodexo çalışanlara çeklerini dijital olarak mobil uygulama üzerinden ulaştırıyor ve çekleri Hopi uygulamasında Paracık’a dönüştürüyor, çalışanlar ise istediği hediyeyi seçme özgürlüğüne sahip oluyor. Böylelikle hediye süreci uçtan uca dijitalleşiyor.
9.8 Milyon üyesi ve çok sayıda sektörden 180’den fazla üye markasıyla kullanıcıların alışverişlerinde keyif, kazanç ve kolaylık sunduklarını belirten Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, “Bu yenilik ile kurumların ve markaların ödüllendirme sistemlerini dijital bir boyuta taşıyor, hem markaların hem de çalışanlarının fayda havuzlarını zenginleştiriyoruz. Çalışanlar Sodexo dijital hediye çeklerini Hopilerine Paracık olarak yükleyerek diledikleri markada harcama özgürlüğüne sahip oluyor” açıklamasında bulundu.
WEB SİTELERİNDEN TEMASSIZ ÖDEME YAPILABİLİYOR
Çalışanlar Paracık’larını Sodexo’nun sağladığı bu yeni yapı ile giyimden ayakkabıya, elektronikten seyahate kadar çeşitli kategorilerde anlaşmalı Hopi markalarında kullanabilecek. İster mağazalardan ister web sitelerinden temassız ve hijyenik bir şekilde ödeme yapma imkanı da bulunuyor.
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