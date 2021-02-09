Ebubekir Sofuoğlu hakkında "halkın bir kesimini aşağılamak" suçlamasıyla dava açıldı
Üniversite gençliğini 'fuhuş'la itham sözleri büyük tepkiye neden olan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında "Halkın bir kesimini aşağılamak" suçlamasıyla dava açıldı.
Bir televizyon kanalında katıldığı programda üniversite öğrencilerinin kaldığı evlerle ilgili kullandığı 'fuhuş evleri' ifadesi büyük tepki çeken Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava açıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sofuoğlu, TCK 216/2. maddesi kapsamında "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlamasıyla, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
İFADESİ SAKARYA'DA ALINDI
Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları incelenmiş ve yapılan hukuki değerlendirmede suç unsuru tespit edilerek, soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulundu. Pandemi nedeniyle İstanbul'a çağrılmayan Sofuoğlu'nun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda talimatla ifade verdiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
Video Haberler
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
- Antalya’da feci kaza: 2 ölü
- Bomba gibi patladı: Nereye kaçacağımızı şaşırdık
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
En Çok Okunan Haberler
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?