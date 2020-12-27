SOL Parti Rize İl yöneticisi, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle tutuklandı

27 Aralık 2020 Pazar, 13:51

SOL Parti Rize İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Mert, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

25 Aralık Cuma sabah saatlerinde polisler tarafından evi basılarak arama yapılan Mert, aynı gün Trabzon’da hasta olan babasına hastanede refakat ederken gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mert, bugün Pazar Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Kalkandere Cezaevine gönderildi.

Tutuklama üzerine SOL Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"SOL Parti Rize İl Yönetim Kurulu üyemiz Uğur Mert, sosyal medya paylaşımları bahane edilerek tutuklandı.



Kendinize benzemeyen, farklı düşünen, hayır diyen, itiraz eden herkesi baskıyla susturabileceğini mi zannediyorsunuz!

Sokaklardan yükselen açlık çığlığına, gençlerin isyanına her yerde sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu hukuksuz tutuklamaya son verilmeli, Rize İl Yönetim Kurulu üyemiz Uğur Mertserbest bırakılmalıdır."