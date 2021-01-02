Somali’de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı

02 Ocak 2021 Cumartesi, 12:54

Somali'de yol yapım çalışması gerçekleştiren bir Türk inşaat firmasına ait şantiyeye intihar saldırısı düzenlendi. 5 işçi ise yaralandı. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır. Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.”

Fotoğraf: Arşiv