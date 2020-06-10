Son 10 günde 23 koronavirüs vakası tespit edildi! Vali uyardı
Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 günde 23 koronavirüs vakası görüldüğünü belirterek sayının az olmadığını söyledi. Ümit, "Bundan sonra bizim için en büyük tehlike rehavet içerisinde hareket etmek" dedi.
Bolu İl Özel İdaresi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Ümit, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili il genelinde alınan tedbirlerin devam ettiğini belirtti.
Yeni vakaların çıkmaya devam ettiğini hatırlatan Ümit, "Bolu'da son 10 gün içerisinde 23 tane pozitif vaka tespit edildi ve bu sayı az değil. Her an virüs aramızda dolaşıyor demektir. Bundan sonra bizim için en büyük tehlike rehavet içerisinde hareket etmektir" diye konuştu.
Vali Ümit, "Artık normalleşiyoruz, dolayısı ile de virüs bitti, her şey kapandı, işimizde gücümüzdeyiz düşüncesi Allah korusun bizleri eskiye döndürebilir. Bu önemli bir tehlike. Bu tehlikeye karşı dikkat etmek lazım. Maske, mesafe ve hijyen" dedi.
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