SON DAKİKA | Endonezya'dan Çin aşısına onay
Endonezya, Sinovac şirketine ait yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.
Gıda ve İlaç Ajansından (BPOM) yapılan açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısının ülkede acil kullanımına izin verildiği belirtildi.
Son klinik çalışmalar, "CoronaVac" aşısının yüzde 65,3 etkili olduğunu ortaya koydu.
Endonezya, aşının 3. faz çalışmalarında yer alıyordu. Böylece Sinovac'ın aşısı "ülkede kullanım izni alan ilk aşı" oldu.
Ülkede, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" adlı aşıdan, 6 Aralık 2020'de 1,2 milyon ve 31 Aralık 2020'de 1,8 milyon olmak üzere şu ana kadar 3 milyon doz temin edilmişti.
AŞILAMA 14 OCAK'TA BAŞLAYACAK
Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde Covid-19'a karşı aşılamanın 14 Ocak'ta başlayacağını ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağını ifade etmişti.
Sadikin, ülkede 13 Ocak'ta ilk aşının Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yapılacağını açıklamıştı.
Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac'tan 125 milyon, AstraZeneca'dan 50 milyon, Pfizer'dan 50 milyon, Novavax'tan 50 milyon ve Covid-19 aşıları küresel aşı programı Covax'tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022'ye kadar toplam 329 milyon Covid-19 aşısı temin edecek.
Ülkede, bu ay itibarıyla 15 aylık süreyi içeren ilk aşılama programında, Mart 2022'ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.
Toplam vaka sayısının 828 bin 26'ya ulaştığı Endonezya'da bugüne kadar 24 bin 129 kişi hayatını kaybetti.
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