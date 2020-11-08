Son dakika | Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 516 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 84 kişinin daha yaşamı yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 84 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 516 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.
Koronavirüs nedeniyle 10 bin 887 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 395 bin 255'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 18 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 740
Tabloya göre, toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 740, toplam iyileşen hasta sayısı 338 bin 239, bugünkü test sayısı 141 bin 944 olarak kayıtlara geçti.
'KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN'
Koca, ''Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 8 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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