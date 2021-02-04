SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü genelgesi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

AA
04 Şubat 2021 Perşembe, 15:50
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü genelgesi
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili olarak 12, 13 ve 14 Şubat'ı kapsayan ek bir genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. 

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerine ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler