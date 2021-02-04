SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü genelgesi

04 Şubat 2021 Perşembe, 15:50

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili olarak 12, 13 ve 14 Şubat'ı kapsayan ek bir genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerine ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.



