SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü genelgesi
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili olarak 12, 13 ve 14 Şubat'ı kapsayan ek bir genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerine ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
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